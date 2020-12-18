Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 815 193 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 356, 1 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором, однако по сравнению с объёмом тестирования в ноябре значительно снизился.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 977 нижегородцев. Накануне тесты сдал 10 401 житель региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1424 человек.