Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 декабря выявили 503 новых случая заражения коронавирусом, что стало абсолютно максимальным приростом зараженных за сутки с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря — 501 новый случай заражения. Накануне сообщалось о 496 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 63 302 случаев, свидеобластного правительства.

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За минувшие сутки выписаны по выздоровлении 432 человека, всего выздоровели с начала пандемии 56 440 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1440 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,00. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 20% по состоянию на утро 18 декабря.