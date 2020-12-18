Томск, , 09:43 — REGNUM В связи с тем, что накануне и в период новогодних праздников возрастают риски инфицирования вирусными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19 и гриппом, медики просят жителей Томской области соблюдать меры безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в администрации региона.

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По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Томской области по медицинской профилактике Юлии Самойловой, в преддверии новогодних праздников томичи традиционно активней посещают торговые центры, используют общественный транспорт.

«По возможности нужно минимизировать эти походы и поездки, а если они случаются, необходимо особое внимание уделить социальной дистанции и масочному режиму», — отметила Самойлова.

Она напомнила, что социальная дистанция должна составлять не менее полутора-двух метров, а маски нужно носить с плотно закрытым носом и ртом. Особо внимательно к своему здоровью в этот период должны отнестись пожилые люди.

Новогодние праздники медики советуют отметить дома, воздержавшись от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Томской области было выявлено 21 797 носителей коронавируса.

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