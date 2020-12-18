Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Власти Ленинградской области решили не оставлять в 2020 году 31 декабря рабочим днем. По решению губернатора он будет выходным днем для бюджетников, однако им придется поработать в одну из ближайших суббот.

Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации. Как уточнили в пресс-службе, рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря.

«Руководителям иных предприятий и организаций рекомендовано также перенести рабочий день своими решениями», — пояснили в областной администрации.

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