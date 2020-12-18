Тверь, , 09:40 — REGNUM Более 8 тыс. медиков получили стимулирующие надбавки за работу с ковидными пациентами в Тверской области с начала год за счет бюджетных средств, также выплаты осуществляются и из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Тверской области, комментируя поступившее в колл-центр большой пресс-конференции Владимира Путина сообщение о задержке выплат.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Всего, уточнили в минздраве, с начала года за счёт средств федерального бюджета выплаты с учетом отпускных получили 8092 работника здравоохранения Тверской области, общая сумма выплат составила более 1 млрд 276 млн рублей. Из областного бюджета выплаты также производятся врачам-анастезиологам и реаниматологам, а также водителям скорой помощи — их получили более 500 человек, общая сумма выплат составила 13,6 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 декабря на пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о имеющей место задержке выплат медикам, которые работают в «красной зоне» инфекционной больницы Твери. Следственное управление СК региона начало доследственную проверку. В минздраве корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что выплаты производятся в полном объёме, но обещали изучить сообщение.

«Конкретный номер инфекционной больницы в обращении не был назван, поэтому сейчас Минздравом будет оперативно изучена данная информация», — прокомментировал министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Тверской области прокомментировал ковидные выплаты медикам