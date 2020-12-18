Москва, , 09:42 — REGNUM Приложение, которое объединяет сайты с бесплатным доступом, войдет в перечень предустанавливаемого на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV программного обеспечения (ПО) отечественной разработки. Об этом 18 декабря сообщают «Известия».

Уточняется, что речь идет об агрегаторе ресурсов «Доступного интернета». При этом с 1 апреля текущего года Минцифры РФ проводит эксперимент по предоставлению жителям России бесплатного доступа к 371 сайту, когда при нулевом балансе на счету пользователи смогут заходить на интернет-страницы органов госвласти, соцсетей, мессенджеров, СМИ, поисковиков, банков, аптек, сервисов по доставке еды, картографических ресурсов, агрегаторов такси, маркетплейсы и др. Вместе с тем, пока приложения-агрегатора в доступе нет.

Помимо того, отмечается, что всего в списке предустанавливаемого отечественного ПО будет максимум 27 программных продуктов и туда вошли сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Также в данном списке будет до десяти приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС) Роскомнадзора.

При этом в декабре текущего года службой был отобран 21 сервис, который ориентирован в первую очередь на аудиторию России с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября стало известно, что правительство РФ утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на ряд электронных устройств, которые были произведены после 1 января 2021 года.