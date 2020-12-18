Калуга, , 09:42 — REGNUM Депутат Светлана Мартынова поздравила с 90-летним юбилеем калужанина Анатолия Аврамовича Придыбайло и пожелала ему здоровья и долгих лет жизни. Об этом 18 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской Думы Калуги.

Жителя Калуги поздравили с 90 –летним юбилеем Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

«Анатолий Аврамович заражает своим оптимизмом и верой в будущее. Это поколение, на плечи которого легли самые сложные годы восстановления страны после Великой Отечественной войны, особенно умеет ценить жизнь!», — сказала Светлана Мартынова.