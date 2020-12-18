Аддис-Абеба, , 09:45 — REGNUM Выпуск автомобилей Ульяновского автозавода могут наладить в Эфиопии. Об этом сообщается в корпоративной газете «Панорама УАЗ».

Отмечается, что в начале декабря делегация из Эфиопии, в составе которой были представители местной компании Bazra Motors, посетили Ульяновский автозавод. Их интересовала возможность поставки машинокомплектов для организации крупноузловой сборки машин УАЗ.

«Наша компания является крупным игроком на африканском рынке, и мы надеемся, что наш визит послужит началом плодотворного сотрудничества с Ульяновским автомобильным заводом», — сообщил генеральный директор Bazra Motors Яехирад Аснаке.

Напомним, в 2004 году Ульяновский автомобильный завод подписал дистрибьюторский договор с компанией «Русмоторс», в рамках которого новый дистрибьютор УАЗа получил право осуществлять продажи автомобилей УАЗ с правым рулем в странах Восточной Африки. Тогда же началось строительство станций технического обслуживания ульяновских автомобилей в Эфиопии и Кении.

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