Якутск, , 09:46 — REGNUM В Якутии вторая волна коронавируса идёт на спад, сказал глава Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Сейчас в Якутии вторая волна коронавируса пошла на спад, порядка 40% коек уже свободны. Количество тяжёлых больных сократилось на 50%. Вместе с тем некоторые проблемы остались, в том числе, связанные с логистической системой, природно-климатическими условиями республики», — сказал Николаев.

Глава республики акцентировал, что все вопросы на федеральном уровне решаются оперативно, также поблагодарил, президента РФ Владимира Путина за предоставленное регионам право самостоятельно принимать решения в условиях эпидемии коронавируса, при этом не только по ограничительным мерам, но и по вопросам здравоохранения, контроля и администрирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии эпидемиологическая ситуация с коронавирусом является «достаточно напряжённой», хотя показатель выявляемых случаев заражения держится на высоком уровне. В ближайшее время в республике «расширятся амбулаторные возможности».