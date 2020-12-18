Ижевск, , 09:29 — REGNUM С 1 августа по настоящее время воздушным транспортом в Удмуртию вернулись из-за рубежа 13 986 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из них 460 человек, или 3,3% не внесли данные о сданном тесте на коронавирус в форму на портале Госуслуг. В отношении таких граждан составлено 50 проколов об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в суды. По итогам рассмотрения 15 проколов вынесено постановлений о штрафах на общую сумму 128,5 тыс. рублей.

При этом 193 вернувшихся жителя Удмуртии, или 1,3% при проведении исследований на коронавирус получили положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября по настоящее время в Удмуртии специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели 129 рейдов по проверке соблюдения масочного режима и остальных санитарно-эпидемических правил. Всего было проверено 1045 объектов торговли, общепита и транспорта.

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