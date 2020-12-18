Пенза, , 09:31 — REGNUM В Пензенской области за сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Всего с начала наблюдения, по информации на 18 декабря, погибшими от COVID-19 числятся 286 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Очередными жертвами коронавируса стали 47-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 49 и 57 лет. Пациентка страдала мочекаменной болезнью, атеросклерозом аорты и другими патологиями. Один из мужчин имел компрессионный перелом позвоночника, множественную миелому, третья жертва — хроническая алкогольная интоксикация и ряд других заболеваний.

Во всех случаях причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной и субтотальной пневмониями.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области идет активная подготовка к внедрению сервиса для предварительной записи на прививку от коронавируса. Порядок вакцинации от COVID-19 значительно отличается от прочих мероприятий. Необходимо организовать процесс не только с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, но всей цепи по транспортировке и хранению вакцины.

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