Воронеж, , 09:24 — REGNUM Зимние каникулы для школьников Воронежской области в этом году начнутся раньше обычного — с 28 декабря, и продлятся до 10 января. Решение принято 17 декабря на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В предложением отправить детей на каникулы раньше срока выступил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. По его словам, на 17 декабря школы не посещают 9,5% обучающихся, прирост заболевших детей за неделю составил чуть более 2%. Среди учительского персонала отсутствуют 946 человек — это 5,5% от общего числа заболевших в области.

«Считаю, что решение правильное, 3−4 учебных дня критично ни на что не повлияют. Тем более, что 31 декабря мы рекомендуем сделать выходным днем», — поддержал губернатор введение сроков единых каникул.

На 17 декабря в Воронежской области подтверждено 40 779 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 143 пациентов, скончались 1120 человек.