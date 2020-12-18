Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM Свердловское правительство утвердило областную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

В частности, в регионе до 2025 года намерены улучшить транспортную доступность медучреждений, устранить дефицит кадров и оснастить организации необходимым оборудованием (а эксплуатируемое более 10 лет, напротив, изымать).

Кроме того, отдельно прописаны меры по тем медучреждениям, чьи здания требуют сноса или капремонта. Также в регионе намерены сократить сроки ожидания диагностических исследований с 14 до 12 дней.

Из 17,5 млрд рублей, выделяемых на реализацию программы, более 16 млрд будет выдано из средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заявили о подготовке реформы системы здравоохранения. Изменения продиктованы новыми вызовами, с которыми медицина столкнулась с начала пандемии COVID-19, объясняют чиновники.

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