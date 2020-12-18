Ижевск, , 09:19 — REGNUM В Удмуртии с 28 октября по настоящее время специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели 129 рейдов по проверке соблюдения масочного режима и остальных санитарно-эпидемических правил. Всего было проверено 1045 объектов торговли, общепита и транспорта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По итогам проверок было составлено более 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для избрания меры наказания.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что при угрозе распространения опасного для окружающих заболевания для граждан предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря в регионе выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 212 новых носителей SARS-CoV-2, что стало абсолютным максимумом прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 081 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3402 человека.