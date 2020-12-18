Стокгольм, 18 декабря 2020, 09:44 — REGNUM Правительство Швеции пришло к соглашению с Ассоциацией органов областного и местного самоуправления о начале проведения экспресс-тестирование медицинского персонала в стране на наличие COVID-19. Государство в лице центрального правительства покроет расходы региональных властей на каждый сделанный экспресс-тест. Об этом со ссылкой на заявления премьер-министра Швеции Стефана Лёвена сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
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Соглашение между правительством и Ассоциацией органов областного и местного самоуправления вступит в силу с 1 января 2021 года.
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