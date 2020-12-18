Москва, , 09:19 — REGNUM В 2021 году в России будут представлены две автомобильные новинки премиальной марки CheryExeed. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Китайская компания стремится расширить модельную линейку в России. Так, во втором полугодии 2021 года на российском авторынке появятся флагманский полноразмерный внедорожник VX и компактный кроссовер LX.

Пока нет информации о комплектациях и технических характеристиках новых авто. О них компания сообщит позднее.

Напомним, в конце октября 2020 года в России стартовали продажи кроссовера TXL под новой премиальной маркой CheryExeed. Всего за месяц удалось реализовать 103 модели кроссовера. При этом наибольшей популярностью пользовалась комплектация Flagship.

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