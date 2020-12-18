Махачкала, , 09:13 — REGNUM Суд в Дагестане признал 15 сотрудников почтовых отделений и социальных работников виновными в хищении детских пособий почти на 40 млн рублей. Злоумышленники приговорены к условным срокам, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что с 2014 по 2016 годы 15 работников почтовых отделений Хасавюртовского района Дагестана и районного управления социальной защиты населения, будучи в сговоре, включили в электронные базы данных минтруда республики и выплатные ведомости более 650 вымышленных получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком.

В течение двух лет злоумышленники подделывали подписи в платежных документах, обналичивали бюджетные деньги, начисляемые вымышленным жителям, и присваивали их себе. В результате региональному министерству труда причинен ущерб на сумму 39,7 млн рублей.

Хасавюртовский районный суд признал фигурантов виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 3,5 года условно с лишением права занимать определенные должности.