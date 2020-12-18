Стокгольм, 18 декабря 2020, 09:35 — REGNUM Сопоставление журналистами SVT подготовленных Агентством общественного здравоохранения сценариев развития эпидемиологической ситуации в Швеции и реального положения вещей показывает, что расчёты ведомства о масштабах второй волны пандемии коронавирусной инфекции оказались неверными. В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл объяснил данное явление сезонностью распространения коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Напомним, что 21 июля Агентство общественного здравоохранения Швеции представило три базовых сценария развития пандемии осенью этого года. Однако реальное распространение вируса в стране превзошло прогнозы ведомства.
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