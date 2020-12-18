Стокгольм, , 09:35 — REGNUM Сопоставление журналистами SVT подготовленных Агентством общественного здравоохранения сценариев развития эпидемиологической ситуации в Швеции и реального положения вещей показывает, что расчёты ведомства о масштабах второй волны пандемии коронавирусной инфекции оказались неверными. В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл объяснил данное явление сезонностью распространения коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Коронавирусная инфекция распространялась осенью с большей эффективностью, чем мы могли предположить, основываясь на данных, полученных этой весной», — заявил Тегнелл.

Напомним, что 21 июля Агентство общественного здравоохранения Швеции представило три базовых сценария развития пандемии осенью этого года. Однако реальное распространение вируса в стране превзошло прогнозы ведомства.

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«Тогда летом в Швеции временами был самый низкий уровень распространения коронавирусной инфекции в Европе. Прошло также очень много времени, прежде чем мы зафиксировали рост распространения в Швеции. Так что, я думаю, тогда у нас были некоторые основания для позитивной оценки, что оказалось неправильным», — объяснил эпидемиолог.

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