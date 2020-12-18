Варшава, , 09:12 — REGNUM 17 декабря на Вавжишевском кладбище в Варшаве состоялись похороны знаменитого в Польше писателя и драматурга Генрика Бардиевского. Он умер 9 декабря. Ему было 88 лет. Об этом передает Polskie Radio 24.

Дебютировал автор в середине 1950-х годов в еженедельнике «Шпилки», где впервые были опубликованы его пьесы. Долгие годы он был редактором литературного отдела Польского радио, где возглавлял редакцию радиоспектаклей. Продюсерами радиоспектаклей по текстам Генрика Бардиевского были, в частности, такие известные лица, как Януш Кукула, Юлиуш Овидский и Збигнев Копалко.

В 2002 году Генрик Бардиевский получил почетную премию Польского радио за заслуги в области режиссуры и драматургии. в 2004 году он получил награду Фестиваля Польского театрального радио и Польского телевизионного театра «Два театра» за радиоспектакль «Неизвестный свет» — современную пьесу о поисках веры. Генрик Бардиевский был также дважды награжден Комитетом по радио и телевидению за заслуги в области радиодраматургии — в 1971 и 1983 годах.

Помимо радиоспектаклей, в его творчество входят сборники рассказов, в том числе «Зеркала», «День беспокойства», «Мимолетная радость», а также романы «Страна близости», «Раздражение» и сатирические произведения. В 2007 году он получил премию Киприана Камила Норвида за сборник рассказов «Дикие ангелы», а в 2011 году — литературную премию Владислава Реймонта. В Польше он имел статус заслуженного деятеля культуры.