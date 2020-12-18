Самара, , 09:24 — REGNUM 144 млн рублей планируют направить в декабре на выплаты педагогам детских садов в Самарской области. Об этом на заседании сообщила председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Татьяна Бодрова.

По её словам, в регионе практически всегда достигаются целевые показатели по зарплате учителей школ, педагогов учреждений дополнительного образования и средних специальных учебных заведений: 32 тысячи — 33 тысячи рублей в месяц. При этом в текущем году не были достигнуты целевые показатели по педагогам детских садов. В связи с этим областное правительство выделило дополнительные средства для выплаты им в декабре текущего года: каждый воспитатель получат по восемь тысяч рублей. Поэтому их средняя зарплата составит порядка 30,2 тыс. рублей.

Согласно данным министерства образования и науки региона за 11 месяцев текущего года средняя зарплата учителей школ составила 33 тысячи рублей, работников учреждений дополнительного образования детей — 33,2 тысячи рублей, сотрудников образовательных учреждений среднего профессионального образования — 33,8 тысяч рублей.

Согласно планам, к 2023 году средний показатель зарплаты всем работникам образования в Самарской области составит 36 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области дополнительную поддержку получат педагоги колледжей