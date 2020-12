Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Темпы распространения коронавирусной инфекции в летний период снижаются из-за разрушительного воздействия ультрафиолета на коронавирус. Это выяснили в ходе исследования ученые из Франции и США, результаты их работы 18 декабря обнародованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Уточняется, что учёными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре совместно с их коллегами из Гарвардского университета и французского Университета Пари-Сакле были применён набор методов статистики для проведения анализа того, как УФ-излучение, температура, влажность и осадки в качестве четырёх переменных коррелируют с ежедневным темпом роста случаев COVID-19, с тем, как быстро распространяется новое заболевание в том или ином регионе.

«Мы взяли множество разрозненных наборов данных из статистических агентств разных стран и согласовали их, чтобы создать глобальный набор данных, состоящий из более чем трёх тысяч пространственных единиц», — приводят слова первого автора статьи Таммы Карлтона из Школы экологической науки и менеджмента Брена в Калифорнийском университете.

Кроме того, ученые проанализировали время задержки между изменениями погодных условий и выявленными случаями COVID-19 с учётом инкубационного периода нового вируса и дополнительных задержек из-за проведения тестов на него.

В результате выяснилось, что ультрафиолетовое излучение Солнца замедляет передачу COVID-19, однако данное влияние несущественно, о чем свидетельствует пример Лос-Анджелеса, где в июне темпы заболеваемости составили 12%, по сравнению с 13% в мае.

При этом, согласно выводам из исследования, в северных регионах, где умеренный климат наблюдается в период с января по июнь, показатели распространения коронавируса должны были снизиться на 7,4 процентного пункта, а к декабрю — вырасти на 7,8 процентного пункта. В Южном полушарии наблюдается обратная картина. В то же время УФ-излучение оказалось наиболее существенным фактором.

«Родственные виды коронавируса, такие как SARS-СoV 2003 года и MERS-СoV 2012 года, оказались слабо связаны с температурой и влажностью, но были чувствительны к УФ-излучению», — заявил ещё один из учёных, экономист-эколог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кайл Менг.

Помимо того, исследователи отмечают, что ультрафиолет оказывает влияние на распространение коронавируса из-за того, что УФ-излучение может разрушать нуклеиновые кислоты, используемые SASR-CoV-2 для кодирования своей генетической информации.

Как считает научный сотрудник Гарварда Джонатан Проктор, ультрафиолет может нейтрализовать коронавирус в момент его передачи, к примеру, когда SASR-CoV-2 находится в воздухе или на открытой поверхности.

«Так же как ультрафиолет может разрушить нашу собственную ДНК, если мы не используем солнцезащитный крем, он может повредить вирус COVID-19», — пояснил ученый.

Вместе с тем, исследователи подчеркнули, что, хотя УФ-излучение и способно замедлять распространение коронавирусной инфекции в тёплое время года, его воздействие невелико по сравнению с эффективностью мер профилактики, включая соблюдение безопасной дистанции, ношение защитных масок и домашний режим.

