Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 18 декабря, за минувшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 167 случаев, 16 декабря — 163 случая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 81 год, и женщины 60 лет, 77 лет и 79 лет. Всего в регионе умерли 866 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 158 человек, на ИВЛ — 40 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 25 805 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1 533 детей; 21 570 человек выписаны.