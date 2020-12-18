Москва, , 09:05 — REGNUM На севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«По оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, отметил он, началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд сообщил, что в европейской части России с 21 декабря прогнозируется понижение температуры на 2−3 градуса. По его словам, в Москве погода до конца недели будет тёплая, заметно теплее нормы. Ночные температуры — −3…−5 °C, дневные — 0… — 2 °C.

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