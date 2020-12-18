Абакан, , 09:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 178 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в правительстве региона.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 15 306 человек. Выздоровел 12 091 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 168 человек.

На стационарном лечении находятся 706 пациентов, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Хакасии коронавирус выявили у 179 человек. За весь период в регионе от коронавирусной инфекции скончались 150 человек.

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