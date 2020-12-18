Ижевск, , 09:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 18 декабря провели 702 402 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4021 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2922 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

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Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов утверждал, что в республике ежедневно проводится около 6 тыс. тестов на коронавирус, в связи с чем и наблюдается ежесуточный прирост числа зараженных. В течение последних шести дней выявляют более двухсот новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря в регионе выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 212 новых носителей SARS-CoV-2, что стало абсолютным максимумом прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 081 случая.