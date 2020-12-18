Калуга, , 09:04 — REGNUM В калужском пригороде Турынино и на 906-й базе проходит конкурс «Лучший новогодний подъезд». Участники конкурса соревнуются, кто лучше украсит подъезд к Новому году, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

В Калуге организовали конкурс «Лучший новогодний подъезд» Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

По словам председателя совета дома Елены Егоровой, подъезды украшаются перед каждым праздником.

«Всё сделано руками жильцов, мы победили в одном из конкурсов по благоустройству придомовой территории. На выигранные деньги купили елку с игрушками, сплели лианы, повесили гирлянды. Подъезд украшаем к каждому празднику: на Новый год, масленицу, 8 марта и 23 февраля, на День Победы и на вербное воскресенье», — сказала Елена Егорова.

«Жители округа всегда стараются, чтобы подъезды были красивыми и ухоженными, особенно накануне праздников, но Новый год — это особый случай, — рассказал депутат Городской Думы Калуги Алексей Колесников. — Конкурс мы проводим уже давно, в городском конкурсе на лучшее новогоднее украшение нет номинации «Лучший новогодний подъезд» и мы восполнили этот пробел. Уверен, участников будет много, будем выбирать лучших, поощрим всех. Итоги подведем на Старый новый год — 13 января».

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