Ижевск, , 08:57 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 декабря выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 212 новых носителей SARS-CoV-2, что стало абсолютным максимумом прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 081 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 183 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 13 398 человек. 281 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. Днем ранее скончались четверо жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3402 человека. Из их числа 2467 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 749 — в состоянии средней степени тяжести, 186 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 декабря выявили 3017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Предыдущий «рекорд» был выявлен 13 декабря — 2998 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 329 332 случаев.

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