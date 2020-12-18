Кемерово, , 08:55 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 декабря, за прошедшие сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 157 случаев, 16 декабря — 160 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 26, Кемерово — 22, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — десять, Киселевск — девять, Междуреченск — девять, Осинники — восемь, Калтан — семь, Мыски — семь, Юрга — семь, Новокузнецкий МР — семь, Таштагольский МР — семь, Белово — шесть, Полысаево — шесть, Яшкинский МО — пять, Анжеро-Судженск — два, Березовский — один, Тайга — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 175 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в регионе выявлено 23 997 случаев заражения коронавирусом, 20 585 человек выздоровели, 440 скончались.