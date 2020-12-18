Москва, , 08:53 — REGNUM В России зафиксировано подорожание двух кроссоверов Nissan — Terrano и X-Trail. Об этом 18 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что в декабре Terrano и X-Trail подорожали в России на 27 и 22 тыс. рублей соответственно или на 0,9 — 2,4% по сравнению с прежней стоимостью.

Так, начальная цена кроссовера Terrano теперь равна 1 145 000 рублей, а топовая версия стоит 1 447 000 рублей.

Самая недорогая версия Nissan X-Trail с передним приводом теперь обойдется покупателям в 1 801 000 рублей, а максимальная версия с полным приводом — в 2 426 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на автомобили Nissan было зафиксировано в ноябре 2020 года. Тогда на 7 — 100 тыс. рублей подорожали кроссоверы Nissan — Murano и Terrano.

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