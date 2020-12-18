Москва, , 08:49 — REGNUM В европейской части России с 21 декабря прогнозируется понижение температура на 2−3 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Николай Дубовской. В обители. Троице-Сергиева лавра. 1917

По его словам, в Москве температура до конца недели будет тёплая, заметно теплее нормы. Ночные температуры — −3…−5 °C, дневные — 0…-2 °C.

«Начиная с понедельника, 21 декабря, будет умеренное понижение температуры. Это касается всего Центрального федерального округа», — сказал Вильфанд.

Так, в российской столице ночью 21 декабря ожидается −3…−8 °C, днём 22 декабря — −6…−11 °C. На север Центрального федерального округа, добавил Вильфанд, в течение недели будет поступать атлантический воздух, «отклонения от нормы будут достигать шести-восьми градусов со знаком плюс», передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы.

По её словам, немного выше нормы температура воздуха будет в январе в Магаданской области, на востоке Якутии, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах, на крайнем юге Красноярского края, в Туве, а также на крайнем юге Иркутской области.

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