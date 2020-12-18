* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 08:49 — REGNUM Военный суд в Москве вынес обвинительный приговор жителю Дагестана Динисламу Шамаеву за перевод денег сирийским боевикам. Злоумышленник признан виновным в финансировании терроризма, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе Следственного комитета России.

Установлено, что с декабря 2015 по май 2017 года Шамаев перевел четырем уроженцам Дагестана более 305 тыс. рублей и 3,3 тыс. долларов. При этом он знал, что получатели этих денег участвуют на территории Сирии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Второй Западный окружной военный суд назначил Шамаеву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. В отношении тех, кому он переводил деньги, расследуются уголовные дела об участии в террористической деятельности и организации финансирования терроризма.

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