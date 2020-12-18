Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Казахстанская логическая настольная игра «Тогыз кумалак» («Девять камушек») включена в список нематериального культурного наследия человечества, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Интеллектуальная игра внесена в качестве номинанта Казахстаном, Киргизией и Турцией. Решение принято на 15-й сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в режиме видеоконференции с 14 по 19 декабря.

Отметим, настольная игра Тогыз кумалак представляет собой двустороннюю доску с девятью лунками на каждой стороне и двумя большими накопительными лунками. В игре задействовано 162 камня и два знака «туз». В Киргизии она называется Тогыз коргоол, в Турции — мангала или гёчюрме.

Игра развивает математическое мышление и выдержку. Она строится на скорости подсчета и тактике. При вычислении ходов используется четыре математических действия.