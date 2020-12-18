Абуджа, , 08:44 — REGNUM В Нигерии выявили 930 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим числом подтверждённых случаев за один день с начала пандемии. Об этом сообщает BBC Africa.

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Больше всего случаев выявили в деловой столице страны, Лагосе, и в административной столице, Абудже.

К настоящему времени в Нигерии подтвердили в общей сложности 75 062 случая заражения вирусом и 1200 смертей.

Однако несмотря на стремительный рост числа новых случаев заражения и предупреждения властей о том, что страна может пережить вторую волну, отношение населения к многолюдным собраниям и использованию масок для лица в общественных местах не изменилось, заявил корреспондент ВВС в Лагосе Ндука Орджинмо.

Тестирование всё ещё находится на низком уровне, а большинство людей планируют поехать на следующей неделе на праздники, несмотря на предупреждение властей против таких поездок.

Высказывались опасения, что на африканском континенте наблюдается ещё один всплеск заболеваемости, причём в некоторых наиболее густонаселенных странах с конца сентября отмечается рост числа случаев заболевания COVID-19.

В ЮАР, на долю которой приходится более 60% ежедневных новых случаев заражения вирусом в странах Африки южнее Сахары, официально подтвердили начало второй волны.

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