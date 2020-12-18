Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге подготовили для начала вакцинации от коронавирусной инфекции 14 прививочных пунктов. В них будет организована иммунизация медицинских работников и педагогов по заранее составленным спискам. При этом адреса большинства этих пунктов власти держат в секрете, чтобы не создавать ажиотажа среди тех, кому прививка пока не положена.

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Напомним, ранее в регионе были открыты два пункта только для вакцинации медиков — в Городской больнице №40 в Сестрорецке и в поликлинике №68 Красногвардейского района. Накануне к ним присоединились еще 12 пунктов. К 25 декабря должно быть открыто в общей сложности 70 пунктов для вакцинации от ковида.

Конкретные их адреса не раскрываются. В Смольном изданию «Невские Новости» пояснили, что публикация адресов может привлечь в пункты те категории населения, которые пока не могут привиться, поскольку не входят в группы риска. А те, кому прививка показана, получат направления по спискам.

В приоритетном порядке, как заявляли власти, прививку смогут сделать медики, педагоги, социальные работники, а затем сотрудники силовых структур. На первом этапе планируется вакцинировать 110 тысяч человек. Начало массовой вакцинации населения произойдет в 2021 году.

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