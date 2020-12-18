Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Всемирная сеть дотянулась ещё до четырёх отдалённых поселений в Баргузинском и Джидинском районах Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» точки доступа в интернет заработали в селах Ина, Борогол, Макаринино и Тохой.

Общая численность населения этих населённых пунктов превышает 1 тыс. человек. Точки установлены рядом с сельсоветами, школами и библиотеками. Скорость доступа в сеть составляет от 10 Мбит/с.

Глава региона Алексей Цыденов в связи с этим отметил, что повышение уровня цифровизации стало особенно актуальным в условиях пандемии, когда работники уходят на удалённый режим, а школьники — на «дистанционку».

"Современные технологии предоставляют много новых возможностей, чтобы сделать нашу жизнь проще. Сельчанам наравне с жителями районных центров могут оперативно получать информацию, пользоваться порталом госуслуг, общаться в социальных сетях», — отметил он.