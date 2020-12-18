Абакан, , 08:37 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в республиканском правительстве.

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Умерли 59-летняя, 60-летняя, 68-летняя и 79-летняя женщины, а также 73-летний мужчина.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 150 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Хакасии коронавирус был выявлен у 15 128 человек.

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