Ставрополь, , 08:36 — REGNUM Новый рекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса отмечен на Ставрополье: 17 декабря диагноз подтвердился у 240 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 31,9 тыс. случаев заражения, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По данным на утра 18 декабря, на Ставрополье выздоровели свыше 28,4 тыс. носителей коронавируса, 356 человек были сняты с медицинского наблюдения накануне. За минувшие сутки в регионе скончались семь пациентов с COVID-19, а общее число случаев летального исхода в крае достигло 656.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 14 декабря учащиеся 5−11-х классов школ восьми наиболее густонаселенных городов Ставрополья перешли на дистанционное обучение. с 21 декабря и до окончания второй четверти в таком же режиме будут заниматься и учащиеся начальных классов.