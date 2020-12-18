Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американский научный журнал Science в ежегодном рейтинге важнейших открытий, повлиявших на развитие мировой науки, назвал главным научным прорывом создание вакцин от COVID-19, сообщается на сайте издания.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Долгое время нам казалось, что на появление вакцины можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался», — сказал главный редактор журнала Голден Торп.

В частности, были отмечены российская вакцина «Спутник V», а также препараты компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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