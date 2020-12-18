Москва, , 08:25 — REGNUM Тема качества онлайн-образования актуальна для многих стран. Мало кто из мировых университетов оказался готов к резкой смене формата обучения из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.

«Резко обнажилось множество проблем. Вот лишь некоторые из них: недоступность лабораторий и библиотек, нехватка оборудования для работы в сети.

К тому же в университетах закрылись всевозможные кружки и секции, где студенты получали дополнительное образование.

Все проблемы усилились общим нарушением ментального здоровьем на фоне тревог карантина. Отсюда недовольство системой образования и его стоимостью. Да, студенты заключали договор с университетом на один формат, а по факту получили другой.

Президент России Владимир Путин предложил университетам подумать о снижении стоимости онлайн-обучения (если есть внутренние ресурсы).

Также Путин отметил, что нельзя решать эту проблему за счет снижения зарплат преподавателей. Действительно, они оказались ровно в такой же ситуации нехватки ресурсов и неразберихи, но работают еще больше.

Так, нужно на ходу адаптировать свои курсы к онлайн-режиму, а это дополнительное неоплачиваемое время.

Остается надеяться, что после пандемии ситуация стабилизируется с учетом всех ошибок карантина, университеты получат возможность гибко сочетать онлайн-формат и привычную работу в кампусах.

Тогда у студентов и преподавателей появится важнейший выбор формата под себя», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Путин: онлайн-образование развиваться будет, но личного контакта не заменит