Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области за сутки предварительно установлено 286 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

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По оперативным данным, с начала пандемии в Ульяновской области провели 493 450 лабораторных исследований, всего прошли обследование 446 018 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 776 человек.

Согласно последним данным, за сутки в регионе предварительно установлено 286 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 32 635.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на развитие здравоохранения дополнительно направлено более 192 млн рублей. На 2021 год планируется дополнительно направить 1,2 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей поступит из федерального бюджета и более 100 млн рублей — из областного.