Москва, , 09:11 — REGNUM Директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург считает, что международные сертификаты для вакцинированных от COVID-19 нужно ввести как можно скорее. Такой документ позволит людям не ограничивать себя в передвижениях, заявил Гинцбург 18 декабря.

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По мнению Гинцбурга, инициатива введения сертификатов, о которой 17 декабря президент России Владимир Путин сказал на большой пресс-конференции, даст привитым людям возможность почувствовать «эффективность вакцинации не только на себе». Они станут свободнее, смогут передвигаться на большие расстояния, при этом сертификат гарантирует безопасность им и окружающим людям.

«Исключительно положительно [отношусь к инициативе введения сертификатов]», — сказал Гинцбург ТАСС.

Он добавил, что документ нужно проработать, окончательное решение останется за специалистами Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств.

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