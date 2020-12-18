Москва, , 08:18 — REGNUM Примерно в 1,8 млрд рублей оценили сумму ущерба от мошеннических звонков из тюрем в российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА). Об этом 18 декабря сообщил президент отделения Юрий Жданов.

По его словам, за 2020 год число зарегистрированных мошеннических звонков с территорий колоний и следственных изоляторов в России составило 3% от их общего количества.

«Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости собеседника.

По информации МВД России, с января по сентябрь 2020 года общий объём ущерба от действий киберпреступников превысил 68 млрд рублей. При этом пострадали 287 тыс. граждан.

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