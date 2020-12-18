Красноярск, , 08:19 — REGNUM Красноярский суд оштрафовал концертный зал «Гранд холл Сибирь» на 200 тысяч рублей за проведение концерта певицы Юлии Зиверт (Zivert) с нарушениями требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Об этом региональное управление Роспотребнадзора 18 декабря сообщает в своём официальной Telegram-канал.

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На распространённом в социальных сетях видео с концерта певицы, который прошёл в Красноярске 4 декабря, видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию, а часть из них находится в зале без масок.

В ходе проверки, проведённой Роспотребнадзором по данному факту, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Материалы проверки были направлены в суд для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

«Решением районного суда г. Красноярска ООО «Гранд холл» признано виновным в совершении административного правонарушения и назначен штраф 200 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, композиции артистов Artik & Asti, Dabro и The Weeknd стали самыми популярными на платформе «Яндекс.Музыка» в уходящем 2020 году. Zivert (Юлия Зиверт) с композицией ЯТЛ заняла в рейтинге шестое место.

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