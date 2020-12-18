Кызыл, , 08:14 — REGNUM В Туве общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии достигло 14 051. За прошедшие сутки диагноз подтвердился ещё у 84 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Большинство новых носителей зарегистрированы в Кызыле и Кызылском районе республики. Госпитализировано за сутки 39 человек. Всего в настоящее время в стационарах столицы региона находятся 87 тяжёлых пациентов, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Ковидными бригадами выполнено 21 821 первичных выездов, за последние сутки — 153, повторных выездов — 23 465. За весь выполнено 354 347 лабораторных исследований», — добавили в Минздраве.

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