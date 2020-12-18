Красноярск, , 08:06 — REGNUM В Красноярске ООО «Гранд холл» назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за проведение концерта певицы Zivert с нарушением требований по профилактике коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в оперштабе Красноярского края, ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора.

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Концерт в Красноярске состоялся 4 декабря 2020 года. После этого в интернете появились видеоролики, на которых видно, что зрители находятся в помещении без масок. Также не соблюдалась шахматная рассадка.

Роспотребнадзор направил материалы проверки в суд. Районный суд признал концертный зал виновным, назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовый дворец в Петербурге оштрафовали почти на полмиллиона рублей за многотысячные концерты рэпера Басты в разгар пандемии.

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