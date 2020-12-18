Уфа, , 08:08 — REGNUM Новогодние желания трёх участников Всероссийской акции «Ёлка желаний» выполнит глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, 15-летний подросток желает получить взрослый трёхколёсный велосипед, а девятилетний мальчик — электронный микроскоп. Хабиров намерен выполнить и желание 65-летней жительницы, которая хочет, чтобы у нее появился планшет с большим экраном.

По словам главы республики, именно эти желания он планирует исполнить, поскольку загадавшие их жители являются людьми с особенностями здоровья, и они надеются на чудо во время предновогодних дней.

«И наша задача — чтобы это чудо состоялось», — подчеркнул он.

Отмечается, что члены правительства республики также исполнят желания участников этой акции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье пенсионерам бесплатно доставили 23 ёлки