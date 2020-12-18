Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся также страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами коронавируса стали 528 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 23 328. Прирост за сутки составил 214 носителей, большая которых были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 19 844 человек, в том числе 265 за сутки. В стационарах остаются 1759 пациентов, из которых пневмония развилась у 1356. 104 тяжёлых больных находятся в реанимации, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2570 коек, занято — 1759, свободно — 811 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,4%. Амбулаторное лечение проходят 1197 пациентов с COVID-19», — добавили в штабе.

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