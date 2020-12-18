Новосибирск, , 08:01 — REGNUM У более чем половины протестированных жителей Новосибирска есть антитела к COVID-19. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на одну из крупнейших медицинских лабораторий.

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Уточняется, что показатель оказался лучшим среди городов Сибирского федерального округа.

«В декабре средний суточный процент положительных результатов по Новосибирску составил 62%, — поясняет СМИ. — Второе место в списке занимает Красноярск (58%), чуть меньше в Омске, Барнауле и Иркутске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на утро 17 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 25 634 случаев заражения коронавирусом, 21 367 человек выписаны, умерли 860 пациентов.