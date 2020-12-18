Хабаровск, , 08:04 — REGNUM В Хабаровском крае единовременную выплату к Новому году получат 120 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По данным Пенсионного фонда региона, на выплаты детям до семи лет включительно в размере пяти тыс. рублей будет выделено более 600 млн рублей.

Родителям никаких заявлений подавать не нужно — деньги выплатят по реквизитам счёта предыдущих выплат в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», подписал 17 декабря президент РФ Владимир Путин.

В Приморье «президентскую» выплату получат более 130 тыс. детей до семи лет.