Москва, , 07:38 — REGNUM Общая сумма штрафов, наложенных на граждан России за несвоевременное тестирование на COVID-19 после возвращения из-за границы, составила 23 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Анализ на COVID-19 (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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"В связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что граждане РФ должны пройти обследование в течение трёх дней со дня прибытия в страну воздушным транспортом, а затем разместить результаты на портале Госуслуг.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня только три страны из шестнадцати, с которыми Россия возобновила авиасообщение в условиях пандемии коронавируса, полностью смогли выполнить предписанные Роспотребнадзором требования.

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